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Потребление калорий в СССР, мобилизация велосипедов и тусовка советской интеллигенции

Потребление калорий в СССР, мобилизация велосипедов и тусовка советской интеллигенции

1. В СССР любили всё сравнивать с 1913. Одна из причин на приложенном к посту графике. Как видите, жители СССР вернулись к дореволюционному уровню потребления калорий только в 1960, а до того питались несколько хуже, чем в имперские времена.

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