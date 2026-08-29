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«Как так?» Шнякин раскритиковал решение судьи назначить пенальти в ворота «Факела» в конце матча с «Зенитом»

«Как так?» Шнякин раскритиковал решение судьи назначить пенальти в ворота «Факела» в конце матча с «Зенитом»

«Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 6-го тура благодаря голу Александра Соболева с пенальти, назначенного на 90+3-й минуте встречи.

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