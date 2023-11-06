Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России

Семью нелегалов, чьи дети глумились над школьниками в Нижнем Новгороде, вышлют, но проблема останется Михаил Зубов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Кабанов Нелегальная миграция — одна из самых острых проблем России, которую решить почти невозможно хотя бы потому, что наши границы открыты для граждан из стран Евразийского экономического союза, устав которого предусматривает свободное перемещение рабочей силы.
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