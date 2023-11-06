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Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России

Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России

Семью нелегалов, чьи дети глумились над школьниками в Нижнем Новгороде, вышлют, но проблема останется Михаил Зубов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Материал комментируют: Кирилл Кабанов Нелегальная миграция — одна из самых острых проблем России, которую решить почти невозможно хотя бы потому, что наши границы открыты для граждан из стран Евразийского экономического союза, устав которого предусматривает свободное перемещение рабочей силы.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А каким образом дети нелегалов попали в российскую школу? Ведь если родители находятся в России нелегально, то они нигде не зарегистрированы, нигде не прописаны даже временно, их как бы нет. Кто принимает таких детей в школу и по каким документам?
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