Нижегородский прецедент: Дети нелегальных мигрантов не понимают, что они в России

НП

Наталья Павлова

А каким образом дети нелегалов попали в российскую школу? Ведь если родители находятся в России нелегально, то они нигде не зарегистрированы, нигде не прописаны даже временно, их как бы нет. Кто принимает таких детей в школу и по каким документам?