СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. После провала переговоров в США Владимир Зеленский решил спешно сменить главного хозяина, сделав основную ставку на поддержку Евросоюза и Британии, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель … .
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