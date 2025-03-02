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Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина"

Рогов рассказал о планах Зеленского сменить "главного хозяина"

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. После провала переговоров в США Владимир Зеленский решил спешно сменить главного хозяина, сделав основную ставку на поддержку Евросоюза и Британии, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель … .

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