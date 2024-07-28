Как Ферстаппен привез соперникам 0,6 секунды в квалификации? Сравнение кругов

Как Ферстаппен привез соперникам 0,6 секунды в квалификации? Сравнение круговGetty Images / Red Bull Content PoolПобеда Макса Ферстаппена в квалификации Гран При Бельгии не будет засчитана из-за штрафа за замену мотора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии