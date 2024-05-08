Безусловный аргумент: в России всерьез готовятся к ядерной войне?

Владислав Владислав Вы правы, элитка США - сумашедшие и их логика ущербна.

W Walery К ядерному нападению следует быть готовыми всегда! РВСН всегда на боевом дежурстве! Иначе с такими штатовскими непредсказуемыми президентами как Байден по другому нельзя.