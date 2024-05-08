В предстоящих учениях будут задействованы как сухопутные войска, так и военные моряки и боевая авиация.
Безусловный аргумент: в России всерьез готовятся к ядерной войне?
Комментарии
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Владислав Владислав
Вы правы, элитка США - сумашедшие и их логика ущербна.
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12 час.
W
Walery
К ядерному нападению следует быть готовыми всегда! РВСН всегда на боевом дежурстве! Иначе с такими штатовскими непредсказуемыми президентами как Байден по другому нельзя.
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10 час.
Н
Наталья
И как быть готовыми????? В нашем городе - ни одного убежища!!! Никаких занятий!!! Только сирены проверяют... белыми простынями запасаться? Власти спят (хотя у самимих схрончики, по всей видимости, имеются....так что опрос глупый?
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9 час.
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