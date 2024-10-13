Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Местный ГОВОР, сложившийся в результате долгосрочной оккупации другим государством, вовсе не определение НАЦИИ...Развал СССР при С...
  • лина любимцева
    КАКИЕ "территории РСФСР"?!!... Рассмешил... Все отмеченные на карте "зеленым" и "желтым" цветами территории - это был...Развал СССР при С...
  • Olegus
    Информация к размышлению: «Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремле...Развал СССР при С...

Дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, опасны и склонны к массовым убийствам

Дети, у которых меньше 100 друзей в соцсетях, опасны и склонны к массовым убийствам

Обращение от Национального антитеррористического комитета.Педагогов попросили обращать внимание на детей, которые сидят в «группах деструктивного и агрессивного спектра» и выкладывают публикации на тему «меня никто не понимает».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх