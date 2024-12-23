❗️⚡️Украинские ресурсы массово тиражируют информацию о неизбежном наступлении ГрВ "Днепр" на Херсон и Запорожье.
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❗️⚡️Украинские ресурсы массово тиражируют информацию о неизбежном наступлении ГрВ "Днепр" на Херсон и Запорожье.