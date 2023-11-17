Оверчук заявил, что Россия остается крупным поставщиком энергоресурсов

Россия остается крупным и надежным поставщиком энергетических ресурсов на внешние рынки. Об этом вице-премьер Алексей Оверчук заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Сан-Франциско.
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