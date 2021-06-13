"Начнут рушиться на глазах": 3 знака зодиаков ожидает "жесткий" разрыв отношений в июне

Астрологи назвали знаки зодиака, которым в конце июня придется пролить немало слез. Романтические отношения представителей 3 созвездий начнут рушиться буквально на глазах.
Популярные статьи
- Более 30 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить фигурантов «дворцового дела». Среди них — известные политики, ведущие и журналисты
- Московские полицейские перекрывают каналы реализации поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против COVID-19
- Лишили китайцев сладенького уссурийские таможенники
Свежие комментарии