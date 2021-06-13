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"Начнут рушиться на глазах": 3 знака зодиаков ожидает "жесткий" разрыв отношений в июне

"Начнут рушиться на глазах": 3 знака зодиаков ожидает "жесткий" разрыв отношений в июне

Астрологи назвали знаки зодиака, которым в конце июня придется пролить немало слез. Романтические отношения представителей 3 созвездий начнут рушиться буквально на глазах.

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