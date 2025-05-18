Андрей Бунич: В крупнейших корпорациях главные отделы не производственные, а маркетинга и рекламы

Тема сокращения срока службы оборудования регулярно поднимается в публичной сфере. Многие люди, пережившие советскую эпоху, часто замечают, что, например, холодильники служили гораздо дольше, а некоторые из них используются и сегодня.
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