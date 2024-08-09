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Александр Цыбульский, Гаджимагомед Гусейнов и Владимир Панов ответили на вопросы журналистов по итогам первого дня форума «Арктика – Регионы»

Александр Цыбульский, Гаджимагомед Гусейнов и Владимир Панов ответили на вопросы журналистов по итогам первого дня форума «Арктика – Регионы»

На площадке форума «Арктика — Регионы» состоялась встреча журналистов с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, первым заместителем Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомедом Гусейновым и специальным представителем по вопросам развития Арктики группы компаний «Росатом» Владимиром Пановым.

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