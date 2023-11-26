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От российских военкомов скрываются целые дивизии

От российских военкомов скрываются целые дивизии

Утром 24 ноября территория огромных сортировочных складов компании Wildberries в подмосковной Электростали стала похожей на зону спецоперации.

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Комментарии
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Лебедев Андрей Юрьевич
Какое оружие, лопаты в зубы и на фронт-окопы копать.
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3 час.
Дима Качусов
для них оружие это все то, что нужно для обустройства линий обороны( лопаты и т.п.) не более.
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2 час.
Светлана Соловьева
Пусть копают траншеи и окопы на передовой
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1 мин.

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