В ЦБ РФ признались почему они не желают массово раздавать деньги населению

Российский регулятор в лице ЦБ РФ ответил на вопрос, который ему задали пользователи в официальном ТГ-канале и он касался того, что почему Центробанк не занимается массовой раздачей денег россиянам, как, например, это делают время от времени в других "небедных" странах мира.