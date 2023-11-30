ФОТО: OLEGDOROSHIN/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА РУССКИХ РЕШЕНО ВЗРЫВАТЬ. ЭМИГРАНТЫ УГРОЖАЮТ ПУТИНУ МАССОВЫМИ ТЕРАКТАМИ Выборы президента России имеют абсолютно предсказуемый итог, но они не будут лёгкой прогулкой.
Выборы президента России имеют абсолютно предсказуемый итог, но они не будут лёгкой прогулкой.
Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Автор "марал! марал!" Бумагу и Сделал СТРАННЫЙ(!) Вывод, "Если НЕ Путин, то Кто?" Кто??? "Почему НЕ Перекрыт Доступ НАТОвского Оружия на Территорию(!) Украины???" "Почему НЕ Перекрыт Топливный "Кран"???" Без НАТОвского Оружия и Топлива Армии Киевского Режима НЕЧЕМ(!) Будет ВОЕВАТЬ!!! И СВО Завершится Полной(!) Победой Нашей Российской Армии в НЕДЕЛЬНЫЕ(!) Сроки!!! Но! ПОЧЕМУ???
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16 час.
Садко Гусляр
..правда или нет, но промелькнуло в СМИ, что избирательный штаб возглавит Прилепин а главным от искусства будет новый певец-патриот ШАМАН... - утка поди как обычно... - прилепин вроде-бы в оппозиции...
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16 час.
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