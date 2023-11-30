Выборы президента России имеют абсолютно предсказуемый итог, но они не будут лёгкой прогулкой.

ВП

Виктор Попов

Уважаемые! Автор "марал! марал!" Бумагу и Сделал СТРАННЫЙ(!) Вывод, "Если НЕ Путин, то Кто?" Кто??? "Почему НЕ Перекрыт Доступ НАТОвского Оружия на Территорию(!) Украины???" "Почему НЕ Перекрыт Топливный "Кран"???" Без НАТОвского Оружия и Топлива Армии Киевского Режима НЕЧЕМ(!) Будет ВОЕВАТЬ!!! И СВО Завершится Полной(!) Победой Нашей Российской Армии в НЕДЕЛЬНЫЕ(!) Сроки!!! Но! ПОЧЕМУ???