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Позитив для оптимистов

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Выборы президента России имеют абсолютно предсказуемый итог, но они не будут лёгкой прогулкой.

Выборы президента России имеют абсолютно предсказуемый итог, но они не будут лёгкой прогулкой.

ФОТО: OLEGDOROSHIN/SHUTTERSTOCK АНДРЕЙ ПЕРЛА РУССКИХ РЕШЕНО ВЗРЫВАТЬ. ЭМИГРАНТЫ УГРОЖАЮТ ПУТИНУ МАССОВЫМИ ТЕРАКТАМИ Выборы президента России имеют абсолютно предсказуемый итог, но они не будут лёгкой прогулкой.

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Комментарии
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ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Автор &quot;марал! марал!&quot; Бумагу и Сделал СТРАННЫЙ(!) Вывод, &quot;Если НЕ Путин, то Кто?&quot;  Кто???  &quot;Почему НЕ Перекрыт Доступ НАТОвского Оружия на Территорию(!) Украины???&quot;  &quot;Почему НЕ Перекрыт Топливный &quot;Кран&quot;???&quot;  Без НАТОвского Оружия и Топлива Армии Киевского Режима НЕЧЕМ(!) Будет ВОЕВАТЬ!!!  И СВО Завершится Полной(!) Победой Нашей Российской Армии в НЕДЕЛЬНЫЕ(!) Сроки!!!  Но! ПОЧЕМУ???
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16 час.
Садко Гусляр
..правда или нет, но промелькнуло в СМИ, что избирательный штаб возглавит Прилепин а главным от искусства будет новый певец-патриот ШАМАН... - утка поди как обычно... - прилепин вроде-бы в оппозиции...
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16 час.

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