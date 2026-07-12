Новое исследование показало, что люди стали крупнее резким рывком

Споры о том, как люди стали крупнее, — одни из самых давних в палеоантропологии. Непрерывный рост? Резкий скачок? Новое исследование Университета Рединга и Оксфордского университета, опубликованное в *PNAS*, объединяет оба взгляда: ответ зависит от того, на какой временной период и на какие именно линии предков смотреть.