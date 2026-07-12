НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

495 подписчиков

Новое исследование показало, что люди стали крупнее резким рывком

Новое исследование показало, что люди стали крупнее резким рывком

Споры о том, как люди стали крупнее, — одни из самых давних в палеоантропологии. Непрерывный рост? Резкий скачок? Новое исследование Университета Рединга и Оксфордского университета, опубликованное в *PNAS*, объединяет оба взгляда: ответ зависит от того, на какой временной период и на какие именно линии предков смотреть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии