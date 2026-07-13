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Журнал «Профиль»

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Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее – Путин

Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее – Путин

Ответы России на удары противника всегда будут зеркальными, куда бы он ни пытался наносить их. На это президент РФ Владимир Путин указал во время посещения выставки Народного фронта "Все для Победы!" в понедельник, 13 июля 2026 года.

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