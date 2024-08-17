Полевой пункт питания одного из подразделений группировки войск «Центр» обустроили под землей

Подземная организация полевого пункта питания позволяет максимально обезопасить личный состав подразделений от ударов артиллерии или беспилотных летательных аппаратов противника.
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