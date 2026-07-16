206 АЗС работают, электронные очереди тестируют: что изменилось на топливном рынке Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл оперативный штаб по ситуации с топливом в регионе. Как сообщил глава региона в свое канале МАХ, все виды топлива населению сегодня отпускают 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти».