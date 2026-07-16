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Иркутск Сегодня

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206 АЗС работают, электронные очереди тестируют: что изменилось на топливном рынке Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл оперативный штаб по ситуации с топливом в регионе. Как сообщил глава региона в свое канале МАХ, все виды топлива населению сегодня отпускают 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти».

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