206 АЗС работают, электронные очереди тестируют: что изменилось на топливном рынке Приангарья

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл оперативный штаб по ситуации с топливом в регионе. Как сообщил глава региона в свое канале МАХ, все виды топлива населению сегодня отпускают 206 автозаправочных станций, в том числе 74 АЗС «Роснефти».
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