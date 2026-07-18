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Аргументы и Факты

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Синоптик Шувалов предупредил о возвращении дождей в Москву

Синоптик Шувалов предупредил о возвращении дождей в Москву

Теплая и солнечная погода в Москве продержится недолго, так как уже со вторника в столичном регионе начнется постепенное похолодание, рассказал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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