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  • Игорь Петров
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  • holms sherlok
    Если увеличат, значит где-то срежут, например пособия, социалку, медицину, образование и т.д.  Да и зачем им это вся ...Дания увеличит св...
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Салливан заявил, что ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине

Салливан заявил, что ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине

Соединенные Штаты больше не могут помогать Украине в ущерб своей безопасности и необходимо скорейшее решение Конгресса по поводу одобрения помощи Киеву, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

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