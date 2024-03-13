Салливан заявил, что ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине

Соединенные Штаты больше не могут помогать Украине в ущерб своей безопасности и необходимо скорейшее решение Конгресса по поводу одобрения помощи Киеву, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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