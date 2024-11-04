Лавров: Германия стыдливо смирилась с разрушением «Северных потоков»

Немецкое правительство стыдливо смирилось с унизительным разрушением «Северных потоков». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, когда выступал на международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».
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