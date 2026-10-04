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Царьград

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Отец с тремя дочерьми пропали в Красноярском крае: поиски окончены

Отец с тремя дочерьми пропали в Красноярском крае: поиски окончены

Что известно об исчезновении семьи к этому часу. Спасатели рассказали. В субботу, 3 октября, 37-летний мужчина с тремя дочерьми выехал на катере в залив Бирюса Красноярского водохранилища.

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