ВСУ из РЗСО "Град" обстреляли Стародубский округ Брянской области

Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС, - рассказал в соцсетях 25 сентября губернатор Брянской области Алекса .
Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС, - рассказал в соцсетях 25 сентября губернатор Брянской области Алекса .
Свежие комментарии