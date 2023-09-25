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ВСУ из РЗСО "Град" обстреляли Стародубский округ Брянской области

ВСУ из РЗСО "Град" обстреляли Стародубский округ Брянской области

Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено производственное помещение, уничтожено несколько голов стада КРС, - рассказал в соцсетях 25 сентября губернатор Брянской области Алекса .

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