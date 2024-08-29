Харламов в пух и прах разнес зазнавшегося Деревянко: Отмыться не получается

От шуток резидента Comedy Club Гарика Харламова не уходили даже самые именитые персоны. Что уж говорить о Павле Деревянко, который в последнее время стал одним из самых востребованных актеров российского кинематографа.
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