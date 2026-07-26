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ВЕСТИ КРЫМ

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Пять населённых пунктов под Алуштой включили в зону чрезвычайной ситуации из-за отключения света

Пять населённых пунктов под Алуштой включили в зону чрезвычайной ситуации из-за отключения света

Как сообщила глава администрации Алушты Галина Огнёва, в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов, принято решение включить в границы зоны ЧС следующие населённые пункты: Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское и Лесное.

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