Пять населённых пунктов под Алуштой включили в зону чрезвычайной ситуации из-за отключения света

Как сообщила глава администрации Алушты Галина Огнёва, в связи с отсутствием электроснабжения у абонентов более 48 часов, принято решение включить в границы зоны ЧС следующие населённые пункты: Солнечногорское, Малореченское, Рыбачье, Генеральское и Лесное.
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