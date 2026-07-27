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Царьград

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"Русал" увеличил экспорт алюминиевой продукции в Индонезию

"Русал" увеличил экспорт алюминиевой продукции в Индонезию

Посол России в Индонезии Сергей Толченов заявил о росте сотрудничества в алюминиевой отрасли. "Русал" активно наращивает поставки алюминиевой продукции в Индонезию, изучает перспективы добычи и переработки сырья в регионе.

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