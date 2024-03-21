«Блокнот» научился искать ошибки в тексте, но пока в тестовом режиме и тольк...

«Блокнот» научился искать ошибки в тексте, но пока в тестовом режиме и только в Windows 11Microsoft добавила проверку орфографии в «Блокнот» на Windows 11 — она уже доступна тестировщикам и появится у всех пользователей стабильной версии операционной системы уже в этом году.