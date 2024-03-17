Становятся уже доброй традицией приятные сюрпризы для членов избирательных комиссий. 🎂🎂🎂 Избирательная комиссия избирательного участка N2824 выражает благодарность капитану полиции Матасову А.
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Становятся уже доброй традицией приятные сюрпризы для членов избирательных комиссий. 🎂🎂🎂 Избирательная комиссия избирательного участка N2824 выражает благодарность капитану полиции Матасову А.