Школы переходят на дистант и меняют график уроков, а власти вводят режимы повышенной готовности и создают мобильные группыСокращенные уроки, задержка занятий до рассвета и запрет на вечерние прогулки — так сегодня выглядит реальность школьников и жителей населенных пунктов Сибири из-за рекордной активности медведей.
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