Школы переходят на дистант и меняют график уроков, а власти вводят режимы повышенной готовности и создают мобильные группыСокращенные уроки, задержка занятий до рассвета и запрет на вечерние прогулки — так сегодня выглядит реальность школьников и жителей населенных пунктов Сибири из-за рекордной активности медведей.