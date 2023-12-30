Небензя заявил об ужесточении реакции России на угрозы после удара по Белгороду

В ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил о готовности России действовать жестче в случае увеличения угроз со стороны Украины.
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