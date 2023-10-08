Проблема под названием "этнические диаспоры" распространилась уже по всей России.

Ну и вообще, русский это не национальность. Это менталитет, а национальностей у русских много. Так что обвинять русских в национализме это бред в принципе )))

Андрей Бедный

Сама ты продукт. И чем тебя русские негры не устраивают? Пушкин не нравится? Так это как раз нацизм чистой воды. Русские - это все те кто думают на русском и считают Россию своей родиной. Вот это и есть настоящие русские. Русскими были и негр Абрам Петрович Ганнибал и потомок шотландских королей Яков Брюс, и потомок грузинских князей Багратион и много-много известных и не очень людей...