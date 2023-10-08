Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Проблема под названием "этнические диаспоры" распространилась уже по всей России.

Проблема под названием "этнические диаспоры" распространилась уже по всей России.

"НАДО УБИТЬ ДО КОНЦА ИХ!": МИГРАНТЫ ОБЪЯВИЛИ ОХОТУ НА ГЕРОЕВ СВО. ЧЕМ ОТВЕТИМ? Россию захватывают мигранты.

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Комментарии
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Андрей Бедный
Ну и вообще, русский это не национальность. Это менталитет, а национальностей у русских много. Так что обвинять русских в национализме это бред в принципе )))
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9 час.
Я
Яна
Русский-это продукт от смешанного брака. У нас уже негры становятся русскими,то есть россиянами.
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8 час.
Андрей Бедный
Сама ты продукт. И чем тебя русские негры не устраивают? Пушкин не нравится? Так это как раз нацизм чистой воды. Русские - это все те кто думают на русском и считают Россию своей родиной. Вот это и есть настоящие русские. Русскими были и негр Абрам Петрович Ганнибал и  потомок шотландских королей Яков Брюс, и потомок грузинских князей Багратион и много-много известных и не очень людей...
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8 час.

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