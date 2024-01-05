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Ведущие западные СМИ как по команде стали выдавать на-гора статьи, что Украине пора пойти на переговоры с Россией.

Ведущие западные СМИ как по команде стали выдавать на-гора статьи, что Украине пора пойти на переговоры с Россией.

ФОТО: ROKAS TENYS/SHUTTERSTOCK ВАДИМ ЕГОРОВ ЗАПАД ПОДТАЛКИВАЕТ КИЕВ К ПЕРЕГОВОРАМ. ЧТОБЫ РАЗГРОМИТЬ МОСКВУ Ведущие западные СМИ как по команде стали выдавать на-гора статьи, что Украине пора пойти на переговоры с Россией.

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Комментарии
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E
Ed
получилось с Минскими соглашениями, вышло со Стамбульскими, зерновой сделкой, так почему же не может прокатить снова?  По моему, это отличная характеристика качества работы МИД-а России
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18 час.
виктор школин
Врага надо гнать и уничтожить в собственном логове, как наши отцы и деды. И будет мир лет на 50, пока западное зверье не вырастит новых зверенышей. Люди будьте бдительны, не давайте плодить зверей.
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17 час.

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