Ведущие западные СМИ как по команде стали выдавать на-гора статьи, что Украине пора пойти на переговоры с Россией.

получилось с Минскими соглашениями, вышло со Стамбульскими, зерновой сделкой, так почему же не может прокатить снова? По моему, это отличная характеристика качества работы МИД-а России

виктор школин

Врага надо гнать и уничтожить в собственном логове, как наши отцы и деды. И будет мир лет на 50, пока западное зверье не вырастит новых зверенышей. Люди будьте бдительны, не давайте плодить зверей.