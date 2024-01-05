ФОТО: ROKAS TENYS/SHUTTERSTOCK ВАДИМ ЕГОРОВ ЗАПАД ПОДТАЛКИВАЕТ КИЕВ К ПЕРЕГОВОРАМ. ЧТОБЫ РАЗГРОМИТЬ МОСКВУ Ведущие западные СМИ как по команде стали выдавать на-гора статьи, что Украине пора пойти на переговоры с Россией.
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