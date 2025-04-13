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Добрый Мир

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Только правда об утопленном в литовском болоте американском эвакуаторе Hercules и его экипаже

Только правда об утопленном в литовском болоте американском эвакуаторе Hercules и его экипаже

Пока погибшие впоследствии военнослужащие барахтались в ледяной мути, бесполезные власти Вильнюса упражнялись в самопиаре Шесть суток потребовались, чтобы вытащить из болота утопленную 25 марта на военном полигоне Пабраде (в 40 километрах северо-восточнее Вильнюса) американскую гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88A2 Hercules.

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Комментарии
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Дмитрий Алиев
Как гриТЦа- CДД, твари.
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17 час.
Eduard
Всё это странно.Утонули,но в тхнике.Выполз один,но умер.Какая-то чушь.Опять Европа всем врет! Там привыкли сказки расказывать надеясьчто лохи схавают!
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9 час.
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