Только правда об утопленном в литовском болоте американском эвакуаторе Hercules и его экипаже

Пока погибшие впоследствии военнослужащие барахтались в ледяной мути, бесполезные власти Вильнюса упражнялись в самопиаре Шесть суток потребовались, чтобы вытащить из болота утопленную 25 марта на военном полигоне Пабраде (в 40 километрах северо-восточнее Вильнюса) американскую гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88A2 Hercules.