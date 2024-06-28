Медведев обратился к новоиспеченным главам НАТО и Евродипломатии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО, Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Европы и переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.