Медведев обратился к новоиспеченным главам НАТО и Евродипломатии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на назначение Марка Рютте на пост генсека НАТО, Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Европы и переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии