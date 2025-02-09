Гарантии безопасности в обмен на редкоземельные металлы и газ: Трамп предложил киевскому режиму сделку на $500 млн

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что хочет получить доступ к редкоземельным металлам и газу Украины в обмен на предоставление гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
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