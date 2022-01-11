Свежие комментарии

  • plus
    ....родина В.И.ЛЕНИНАДепутаты Самарско...
  • Саша Николаев
    Маловато будет-за чипирезацию...))В Самарской облас...

Жители Самары не получат квитанции за холодную воду в январе 2022 года

Передавать показания счётчиков на воду коммунальщикам нужно в период с 7 по 23 числа каждого месяца Жителям областной столицы в январе 2022 года не стоит ждать квитанций от Самарских коммунальных систем за холодное водоснабжения и водоотведение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх