Жители Самары не получат квитанции за холодную воду в январе 2022 года

Передавать показания счётчиков на воду коммунальщикам нужно в период с 7 по 23 числа каждого месяца Жителям областной столицы в январе 2022 года не стоит ждать квитанций от Самарских коммунальных систем за холодное водоснабжения и водоотведение.
Передавать показания счётчиков на воду коммунальщикам нужно в период с 7 по 23 числа каждого месяца Жителям областной столицы в январе 2022 года не стоит ждать квитанций от Самарских коммунальных систем за холодное водоснабжения и водоотведение.
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