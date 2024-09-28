Великое горе постигло Израиль – из него уехала вся Россия! Помните, был такой момент, когда Макаревич нам заявил, что: «Это не мы уехали из России, это Россия уехала от вас!» Ну а теперь «вся Россия» в его личном и персональном лице уехала ещё и из Израиля.
Заметался: Макаревич уже уехал из Израиля – у него там «возникли сложности»
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Владислав Ильмер
Как только перестанет пахнуть деньгами, он и оттуда свалит
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15 час.
Maxim Yushkin
В пионерском отрочестве нравилась "Машина времени", но "умерла- так умерла"... И ещё: "Помер Ефим, да херъ с ним!"
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13 час.
леонид рыбаков
когда уже всех предавших родину перестанут упоминать не то что стать писать .УМЕРЛА ТАК УМЕРЛА И БАСТА --.ЗАПРЕТ НА ВСЕХ УЕХАВШИХ И ПРЕДАВШИХ УПОМИНАТЬ В СМИ В ЛЮБОМ ВИДЕ .или авторы завидуют --так завидуйте молча
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11 час.
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