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Жителей Нижнего Тагила терроризирует стадо свиней, разгуливающих по городу

Жителей Нижнего Тагила терроризирует стадо свиней, разгуливающих по городу

Люди возмущены, что безнадзорные животные разворотили помойку и портят клумбы.Жители Нижнего Тагила пожаловались на свиней, которые разгуливают по городу.

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Комментарии
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Ирина Габерлах
Дали бы штрафы за повреждённые клумбы и раздербаненные мусорки, тогда бы хозяйка быстро время для своих подопечных нашла
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16 час.

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