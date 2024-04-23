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Задержан третий соучастник покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Луганске.<strong>ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, машину которого взорвали на севере Москвы.

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