Задержан третий соучастник покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Луганске.<strong>ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, машину которого взорвали на севере Москвы.