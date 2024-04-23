Задержан третий соучастник покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

ФСБ задержала третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ в Луганске.<strong>ФСБ задержала в Луганске третьего соучастника покушения на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, машину которого взорвали на севере Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии