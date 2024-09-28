Высокая пожарная опасность сохраняется в ряде регионов России

Чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в южной половине Центрального федерального округа, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также в западной половине Приволжья и в регионах Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.