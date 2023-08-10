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Кулеба вновь заговорил о переговорах с Россией после возможного провала контрнаступления ВСУ

Кулеба вновь заговорил о переговорах с Россией после возможного провала контрнаступления ВСУ

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в рамках беседы с итальянским изданием Corriere della Sera вновь заговорил о переговорах с РФ после возможного провала контрнаступления ВСУ.

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