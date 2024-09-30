Глава РАН Красников рассказал о двух направлениях развития Академии наук

Прошло два года с тех пор, как академик Геннадий Красников возглавил Российскую академию наук. О решенных за это время задачах, изменении отношения к экспертизе РАН, проблемах школьных учебников и о том, почему Академия не приняла отчеты об исследованиях на 2,5 млрд рублей, он рассказал в интервью "Газете.
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