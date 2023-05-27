Федеральное агентство новостей №1

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Генри Киссинджер признал, что обещание принять Украину в НАТО оказалось ошибкой Запада

Генри Киссинджер признал, что обещание принять Украину в НАТО оказалось ошибкой Запада

Обещание принять Украину в НАТО — ошибка Запада, пояснил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Экс-советник по безопасности поделился соответствующим мнением в беседе с немецкой газетой Die Zeit.

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