Глава Larian раскрыл, что ждёт Baldur’s Gate 3 дальше — патч с тысячей исправлений, доб...

Глава Larian раскрыл, что ждёт Baldur’s Gate 3 дальше — патч с тысячей исправлений, добавление востребованных функцийЗа без малого две недели после выхода из раннего доступа фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 от Larian Studios уже получила три заплатки, и на достигнутом разработчики останавливаться не собираются.