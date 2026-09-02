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Газета.ру

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Звезда "90 дней до свадьбы" Дженни Слэттен лишилась речи из-за обострения БАС

Звезда "90 дней до свадьбы" Дженни Слэттен лишилась речи из-за обострения БАС

Звезда реалити‑шоу «90 дней до свадьбы» Сумит Сингх пытается получить визу, чтобы вместе с женой Дженни Слэттен уехать на лечение в США.

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