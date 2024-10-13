МИД Китая: премьер Госсовета КНР Ли Цян 14–17 октября посетит Пакистан

Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Пакистан с официальным визитом в период с 14 по 17 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, слова которой приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
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