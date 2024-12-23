Россия рассматривает вопрос прямых авиаперелетов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Глава Министерства транспорта России Роман Старовойт сообщил, что ведомство рассматривает возможность открытия прямых авиарейсов с такими странами, как Бразилия, Малайзия и Пакистан, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
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