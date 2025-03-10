Съешь меня»: о чем расскажут фуд-фотографии

Фотографии пищи вошли в нашу жизнь давно, основательно и надолго. Витрины магазинов пестрят изображениями продуктов, сайты служб доставки еды изобилуют аппетитными картинками, а хорошую кулинарную книгу или меню в дорогом ресторане зачастую можно рассматривать с не меньшим удовольствием, чем альбом с репродукциями классика.
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