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Daily Moscow

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Обороты физических магазинов одежды выросли на 20–30% по сравнению с летом

Обороты физических магазинов одежды выросли на 20–30% по сравнению с летом

По данным Setters Media, обороты физических магазинов одежды выросли на 20–30% по сравнению с летом, а осенний сезон продаж начался еще в августе.

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